Схоже на те, що бельгійський Гент цієї зими може попрощатися з двома з тьох українців.

Гент розглядає можливість активної діяльності на трансферному ринку вже у січні, повідомляє портал Voetbalprimeur.

До речі Левченко назвав найкращого гравця збірної в 2020 році

Пріоритетним для клубу є підсилення центральної ланки захисту, адже Ігор Пластун та Мішель Нгаду не можуть похвалитися стабільною грою та хорошою формою.

Також клуб перебуває у пошуках нападника, але його підписання залежатиме від того, чи покине ряди "буйволів" Роман Яремчук. Інтерес до українця проявляє ряд європейських клубів, але Гент готовий попрощатися з ним щонайменше за 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні Яремчук забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі. Пластун зіграв 13 матчів та двічі вразив ворота суперників Гента. Після 19 турів "буйволи" перебувають на 9 сходинці турнірної таблиці.