Похоже, что бельгийский Гент этой зимой может попрощаться с двумя из трех украинцев.

Гент рассматривает возможность активной деятельности на трансферном рынке уже в январе, сообщает портал Voetbalprimeur.

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Приоритетным для клуба является усиление центрального звена защиты, ведь Игорь Пластун и Мишель Нгаду не могут похвастаться стабильной игрой и хорошей формой.

Также клуб находится в поисках нападающего, но его подписание будет зависеть от того, покинет ли ряды "буйволов" Роман Яремчук. Интерес к украинцу проявляет ряд европейских клубов, но Гент готов расстаться с ним минимум за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Яремчук забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Пластун сыграл 13 матчей и дважды поразил ворота соперников Гента. После 19 туров "буйволы" находятся на 9 строчке турнирной таблицы.