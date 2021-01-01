Колишній хавбек національної збірної Євген Левченко поділився враженнями від гри збірної у минулому 2020 році.

На думку Євгена Левченка, минулий рік був вдалим для збірної України, адже підопічні Шевченка прогресували та демонстрували хороший футбол. Про це він розповів порталу Команда1.

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"Найкращий матч? Якщо брати за виконанням і якістю, то, звичайно, це домашній поєдинок Ліги націй проти іспанців. Мені ця гра у виконанні "синьо-жовтих" сподобалася в плані психології. Ця перемога показала, що збірна України може протистояти найкращим командам Європи. І нехай у підопічних Луїса Енріке була велика перевага, наша команда не розвалювалася, а потім і "вколола" суперника...

Найкращий гравець? Вся наша команда в 2020-му прогресувала. Проте найкращим, на мій погляд, був Маліновський. Його рівень гри завжди був на висоті, навіть в програних поєдинках. Потенціал півзахисника ще не вичерпаний. Цей футболіст зростає, перш за все, в ментальному плані", – сказав експерт.

Зазначимо, що в 2020 році Маліновський зіграв у футболці збірної 5 матчів та забив 1 гол.