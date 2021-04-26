Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил роль Руслана Малиновского в команде и прокомментировал его результативность.

По словам Гасперини, Руслан удачно выполняет установки тренера, поэтому показывает такую замечательную игру.

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"Малиновский пришел в наш клуб полузащитником, но со временем я попросил его немного видоизменить свою роль в нечто очень похожее на Йосипа Иличича.

Сначала Руслану было трудно, но со временем он нашел свою игру. Сейчас он регулярно проявляет себя в атаке, хотя и не играет на позиции центрального нападающего.

У него были определенные проблемы с COVID, а затем с грыжей, но теперь, когда Малиновский восстановил полноценную физическую форму, он проводит чрезвычайную кампанию", – сказал тренер Аталанты.

Отметим, что Руслан забил в 3 матчах подряд. Всего в текущем сезоне он сыграл 37 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.