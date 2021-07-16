На думку Реброва, ранній вояж українських футболістів в Європу став би позитивним явищем, але дуже багато залежить від власників клубів, які хочуть отримати за гравців дуже великі гроші.

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Вважаю, такі клуби, як Динамо і Шахтар, тримають гравців. Вони ставлять надто велику ціну за своїх футболістів. Я навіть упевнений, що багато гравців хочуть піти, але вони поважають клуб, фанатів. Можливо, деякі футболісти залишаються в своєму клубі занадто довго, – сказав він.

Також фахівець переконаний, що Ярмоленко пішов з Динамо у правильний час, у віці 25 років. Команда тоді грала у Лізі чемпіонів, тож потребувала свого лідера.

На думку Реброва, Ярмоленко має бути задоволений своєю кар'єрою, адже зумів показати себе на високому європейському рівні.