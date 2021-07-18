Когда шла Оранжевая революция, Сергей Ребров защищал цвета лондонского Вест Хэма. В поддержку революции он носил оранжевый браслет.

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По его мнению, каждый должен выражать свою позицию, ведь футбол не может быть в стороне от политических процессов.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол – это политика. Многие футболисты популярнее в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу, – сказал Ребров.

Напомним, Ребров играл за Вест Хэм с 2004 по 2005 годы. В составе "молотов" он провел 33 матча и забил 2 гола.