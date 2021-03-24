Стало відомо, в якій формі зіграють Франція та Україна в першому матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Представники Франції та України провели нараду онлайн, на якій визначили, у яких комплектах форми зіграють команди.

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Збірна України вийде на поле в екіпіруванні жовтого кольору, а голкіпер гратиме у зеленому комплекті.

"Трикольорові" проводитимуть поєдинок у синій формі, а воротар – у сірій футболці і чорних шортах.

Нагадаємо, матч кваліфікації на ЧС-2022 Франція – Україна розпочнеться сьогодні о 21:45.