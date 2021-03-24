Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з виконавцями, які візьмуть участь у матчі проти збірної Франції.

У заявку на матч проти збірної Франції із загальної групи не потрапили 5 футболістів: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Олександр Тимчик та Володимир Шепелєв.

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Заявка на перший матч відбору на ЧС-2022 виглядає так:

Голкіпери: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан.

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Юхим Конопля, Едуард Соболь, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Євген Макаренко, Олександр Зінченко.

Нападники: Жуніор Мораєс, Роман Яремчук.

Матч Франція – Україна стартує о 21:45 на стадіоні Стад де Франс.