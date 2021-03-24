Стало известно, в какой форме сыграют Франция и Украина в первом матче квалификации на чемпионат мира-2022.

Представители Франции и Украины провели совещание онлайн, на котором определили, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Сборная Украины выйдет на поле в экипировке желтого цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте.

"Трехцветные" будут проводить поединок в синей форме, а вратарь – в серой футболке и черных шортах.

Напомним, матч квалификации на ЧМ-2022 Франция – Украина начнется сегодня в 21:45.