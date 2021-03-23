Форвард Артем Довбик не зможе допомогти національній команді у матчі проти Франції.

У першому матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної Франції не зможе взяти участі форвард Артем Довбик.

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Причиною стали вимоги французького законодавства на час пандемії COVID-19. Для того, аби член спортивної делегації отримав дозвіл на в’їзд до країни, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Як відомо, Артем був довикликаний у збірну лише два дні тому. Цього часу для органів охорони здоров’я Франції виявилося замало.

Нападник очікуватиме на повернення збірної в Києві та візьме участь у матчах проти Фінляндії та Казахстану.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться завтра, 24 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.