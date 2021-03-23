Франция – Украина: дебютант Довбык не полетел на матч
Форвард Артем Довбык не сможет помочь национальной команде в матче против Франции.
Источник:УАФ
В первом матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции не сможет принять участие форвард Артем Довбик.
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Причиной стали требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Как известно, Артема вызвали в сборную только два дня назад. Этого строка для органов здравоохранения Франции оказалось мало.
Нападающий будет ожидать возвращения сборной в Киеве и примет участие в матчах против Финляндии и Казахстана.
Напомним, матч Франция – Украина состоится завтра, 24 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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