Збірній України у матчі з фінами потрібно здобути перемогу – це підвищить наші шанси на путівки у Катар. Хавбек "жовто-синіх" Микола Шапаренко переконує – команда усвідомлює відповідальність моменту.

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Фінляндія – хороша збірна, яка грає в футбол. У них хороші гравці – ми в Києві вже переконалися у цьому. Тому ніякої розслабленості не буде. Будемо виходити на поєдинок з бойовим настроєм,

– запевнив футболіст.

Матч у Гельсінкі відбудеться 9 жовтня. У Києві Україна втратила перемогу через привезений на останній хвилині пенальті.

Наразі у нас з Фінляндією по 5 очок, але фіни мають ще одну гру у запасі.