Сборной Украины в матче с финнами нужно одержать победу – это повысит наши шансы на путевки в Катар. Хавбек "желто-синих" Николай Шапаренко убеждает – команда осознает ответственность момента.

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Финляндия – хорошая сборная, которая играет в футбол. У них хорошие игроки – мы в Киеве уже убедились в этом. Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить на поединок с боевым настроением,

– заверил футболист.

Матч в Хельсинки состоится 9 октября. В Киеве Украина упустила победу из-за привезенного на последней минуте пенальти.

Сейчас у нас с Финляндией по 5 очков, но финны еще одну игру в запасе.