Фінляндія – Україна: Петраков назвав склад на матч – дебютанту не пощастило
Джерело:УАФ
Сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 Україна зіграє проти Фінляндії у матчі групового етапу відбору на ЧС-2022. Головний тренер "жовто-синіх" визначився з виконавцями, які матимуть шанс вийти на футбольне поле.
У розташуванні збірної України було 24 виконавці, а в заявку можна вносити лише 23 футболістів. Петраков вирішив, що зіграти не зможе Олександр Піхальонок, для якого цей виклик у збірну став дебютним.
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Заявка України на матч з Фінляндією
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).Фінляндія – Україна: Циганик назвав головну надію "жовто-синіх" та склад на гру