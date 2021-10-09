10:36

Сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 Україна зіграє проти Фінляндії у матчі групового етапу відбору на ЧС-2022. Головний тренер "жовто-синіх" визначився з виконавцями, які матимуть шанс вийти на футбольне поле.