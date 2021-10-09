У розташуванні збірної України було 24 виконавці, а в заявку можна вносити лише 23 футболістів. Петраков вирішив, що зіграти не зможе Олександр Піхальонок, для якого цей виклик у збірну став дебютним.

До теми Дитячий садок: "суха" розмова Петракова та смішний захист прес-аташе

Заявка України на матч з Фінляндією

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).