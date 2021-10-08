Вже завтра, 9 жовтня, Україна зіграє проти Фінляндії у груповому етапі відбору на чемпіонат світу-2022. Пресконференція Олександра Петракова перед грою була більш ніж лаконічною.

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Нові втрати у команди? Ні, немає. Відчуття на завтрашній матч? Треба виграти. Пропущені голи у попередніх матчах? Постараємось не повторити цих помилок. Тиск? Немає. Чи найважливіший матч для мене? Іспит дуже серйозний. Суперник? Добре знаю, бачив багато матчів. Я підготувався до поєдинку, завтра побачите. Моя лаконічність? Чи образився я на пресу? Тепер так буде завжди,

– от і все, що сказав тренер.

Цікаво, що на запитання про Руслана Маліновського відповів не Петраков, а прес-аташе команди Олександр Гливиниський. Схоже на те, що з головним тренером збірної України провели серйозну розмову.

Таке спілкування з пресою від головного тренера збірної України не виклика жодних емоцій, окрім іронічної усмішки.