В расположении сборной Украины было 24 исполнителя, а в заявку можно вносить только 23 футболистов. Петраков решил, что сыграть не сможет Александр Пихаленок, для которого этот вызов в сборную стал дебютным.

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Заявка Украины на матч с Финляндией

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).