Колишній воротар збірної Італії Федеріко Маркетті пошкодував, що віддав мити свій автомобіль.

Голкіпер Дженоа Федеріко Маркетті перед командним тренуванням віддав свій Ferrari 812 Superfast до автомийки, повідомляє видання Corriere dello Sport.

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Поки ексворотар збірної Італії відбивав м'ячі, працівник автомийки не втримався від спокуси сісти за кермо дорогого автомобіля, який розганяється до 100 км/годину менш ніж за 3 секунди.

Горе-працівник переоцінив свої сили і в результаті спричинив ДТП. Він врізався у п'ять інших автомобілів, а завершив свою поїздку у відбійнику на одній із доріг Генуї.

Внаслідок аварії передня частина автомобіля 37-річного Маркетті зруйнована вщент. Реакція самого футболіста на інцидент наразі невідома.