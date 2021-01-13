Ferrari – в хлам: экс-голкипер сборной Италии стал жертвой недобросовестного автомойщика
Бывший голкипер сборной Италии Федерико Маркетти пожалел, что отдал мыть свой автомобиль.
Голкипер Дженоа Федерико Маркетти перед командной тренировкой отдал свой Ferrari 812 Superfast в автомойку, сообщает издание Corriere dello Sport.
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Пока экс-вратарь сборной Италии отражал мячи, работник автомойки не удержался от соблазна сесть за руль дорогого автомобиля, который разгоняется до 100 км/час менее чем за 3 секунды.
Горе-работник переоценил свои силы и в результате совершил ДТП. Он врезался в пять других автомобилей, а завершил свою поездку в отбойнике на одной из дорог Генуе.
В результате аварии передняя часть автомобиля 37-летнего Маркетти разрушена до основания. Реакция самого футболиста на инцидент пока неизвестна.
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