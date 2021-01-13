Бывший голкипер сборной Италии Федерико Маркетти пожалел, что отдал мыть свой автомобиль.

Голкипер Дженоа Федерико Маркетти перед командной тренировкой отдал свой Ferrari 812 Superfast в автомойку, сообщает издание Corriere dello Sport.

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Пока экс-вратарь сборной Италии отражал мячи, работник автомойки не удержался от соблазна сесть за руль дорогого автомобиля, который разгоняется до 100 км/час менее чем за 3 секунды.

Горе-работник переоценил свои силы и в результате совершил ДТП. Он врезался в пять других автомобилей, а завершил свою поездку в отбойнике на одной из дорог Генуе.

В результате аварии передняя часть автомобиля 37-летнего Маркетти разрушена до основания. Реакция самого футболиста на инцидент пока неизвестна.