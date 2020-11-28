Действующий чемпион Венгрии продолжает уверенно побеждать во внутреннем первенстве. На этот раз команда Сергея Реброва в будапештском дерби одолела МТК (2:0).

Во втором подряд поединке венгерского чемпионата Сергей Ребров доверил место в стартовом составе лишь одному земляку – Игорю Харатину. Зато другой игрок сборной Украины Александр Зубков провел весь матч на скамейке запасных.

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Харатин отыграл все 90 минут, участия в голевых атаках не принимал. Ференцварош забил по голу в каждом из таймов и уверенно победил 2:0. Украинец провел неплохой матч, однако записал в пассив желтую карточку.

После десяти сыгранных поединков Ференцварош имеет 26 очков. На четыре пункта меньше у ближайшего преследователя Фехервара. Однако команда Ивана Петряка провела на один тур больше.

В среду, 2 декабря, на венгерского чемпиона в Лиге чемпионов ждет настоящее испытание – в Будапешт приедет Барселона. В первой встрече команда Кумана не оставила шансов сопернику – 5:1.