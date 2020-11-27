Український хавбек Різеспора Микола Морозюк попри хорошу форму не сподівається знову вийти на поле у "жовто-синій" футболці.

На думку Миколи Морозюка, завдяки зміні способу життя він переживає другу футбольну молодість, проте про повернення у національну команду України не думає. Про це футболіст розповів у коментарі ТК Футбол.

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"Я скажу чесно, що в тій формі, в якій зараз перебуваю – фізично і в самому ставленні до справи, я настільки змінив свій спосіб життя, що зараз почуваюся набагато краще, ніж в 22 роки.