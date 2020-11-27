Екскапітан Динамо не розраховує на повернення в збірну
Український хавбек Різеспора Микола Морозюк попри хорошу форму не сподівається знову вийти на поле у "жовто-синій" футболці.
На думку Миколи Морозюка, завдяки зміні способу життя він переживає другу футбольну молодість, проте про повернення у національну команду України не думає. Про це футболіст розповів у коментарі ТК Футбол.
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"Я скажу чесно, що в тій формі, в якій зараз перебуваю – фізично і в самому ставленні до справи, я настільки змінив свій спосіб життя, що зараз почуваюся набагато краще, ніж в 22 роки.
Те, що я можу грати за збірну України – я знаю, але, буду відвертим, я не думаю про це. У мене немає такої мети, я дивлюся всі матчі збірної, переживаю, вболіваю, кайфував до якогось періоду, але зараз такий непростий час з коронавірусом", – заявив Морозюк.
Зазначимо, що в поточному чемпіонаті Туреччини 32-річний Морозюк провів 8 матчів, результативними діями не відзначався.
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