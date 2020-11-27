Экс-капитан Динамо не рассчитывает на возвращение в сборную
Украинский хавбек Ризеспора Николай Морозюк несмотря на хорошую форму не ожидает вновь выйти на поле в "желто-синей" футболке.
По мнению Николая Морозюка, благодаря изменению образа жизни он переживает вторую футбольную молодость, однако о возвращении в национальную команду Украины не думает. Об этом футболист рассказал в комментарии ТК Футбол.
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"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь – физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, сейчас чувствую себя намного лучше, чем в 22 года.
То, что я могу играть за сборную Украины – я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом. У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал до какого-то периода, но сейчас такое непростое время с коронавирусом", – заявил Морозюк.
Отметим, что в текущем чемпионате Турции 32-летний Морозюк провел 8 матчей, результативными действиями не отличался.
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