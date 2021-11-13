Едін Джеко попри зусилля медичної команди збірної Боснії не зможе зіграти проти Фінляндії. Зірковий нападник не потрапив у заявку на матч проти Суомі.

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35-річний Джеко тренувався у загальній групі, але медики вирішили не ризикувати його здоров'ям. Його участь у матчах поки під забороною.

Вже через 3 дні Боснія гратиме важливий матч проти України. Медичні працівники Боснії роблять усе можливе, щоб повернути зірку у склад до матчу з "жовто-синіми".

Нагадаємо, Україна має в активі 9 очок та перебуває на 2 місці групи D. Фінляндія, яка має 8 очок, ще зіграє проти Боснії та Франції. Боснійці із 7 очками спробують завоювати право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі в поєдинках з фінами та Україною.