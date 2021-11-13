Эдин Джеко, несмотря на усилия медицинской команды сборной Боснии, не сможет сыграть против Финляндии. Звездный нападающий не попал в заявку на матч против Суоми.

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35-летний Джеко тренировался в общей группе, но медики решили не рисковать его здоровьем. Его участие в матчах пока под запретом.

Уже через три дня Босния будет играть важный матч против Украины. Медицинские работники Боснии делают все возможное, чтобы вернуть звезду в состав к матчу с "желто-синими".

Напомним, Украина имеет в активе 9 очков и находится на 2 месте группы D. У Финляндии, которая имеет 8 очков, еще игры против Боснии и Франции. Боснийцы с 7 очками попытаются завоевать право продолжить борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре в поединках с финнами и Украиной.