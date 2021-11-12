Попри відсутність гольових моментів Болгарії все ж вдалося забити гол. Радослав Кірілов скористався помилкою наших захисників та розстріляв ворота Георгія Бущана.

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Болгарський форвард вражений грою збірної України та відверто заявляє, що нічия – втішний результат лише для його команди, адже "жовто-сині" домінували на полі впродовж всього матчу.

Треба бути реалістами, Україна грає у феноменальний футбол. Вважаю, що суперник показав чудову гру. Вони нас затиснули, у нас не вистачало сил рухатися вперед. Вони завдали 40 або більше ударів у наші ворота, тому якщо хтось і повинен бути незадоволений – то це вони,

– сказав Кірілов.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України зіграє проти Боснії останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022. 13 листопада боснійці зіграють проти ще одного нашого конкурента – Фінляндії.

Від результату матчу між конкурентами буде залежати, який результат нас задовольнить. Якщо переможе одна з команд – для продовження боротьби за путівки на Мундіаль збірній України потрібно лише перемагати.