За словами Георгія, колектив збірної України був міцним та дружнім, тому 55 днів пролетіли дуже швидко. Він назвав період на Євро "дитячим табором, але з дорослими дядьками".

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Голкіпер не грає в комп'ютерні ігри, тому більше часу проводив у спілкуванні з Андрієм Пятовим та Марлосом. Також він прочитав книгу "1984", але відзначив, що було нелегко.

Окрім того, він розповів, як боровся з відсутністю інтимною близкості.

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Нагадаємо, на Євро-2020 Україна лійшла до 1/4 фіналу, де програла Англії з рахунком 0:4.