ФІФА оновив рейтинг національних збірних після матчів відбору на ЧС-2022 в Катарі та товариських матчів. Втішного в оновленому списку для українських вболівальників мало.

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Після вересневих матчів "жовто-сині" опустились на 2 сходинки та займають 27 місце. Попереду нас тепер розташувалися Японія та Туніс.

Наші суперники у кваліфікацїі на Мундіаль розташувалися в оновленому рейтингу наступним чином: Франція – 4, Фінляндія – 55, Боснія та Герцеговина – 57, Казахстан – 120.