По словам Георгия, коллектив сборной Украины был крепким и дружественным, поэтому 55 дней пролетели очень быстро. Он назвал период Евро "детским лагерем, но со взрослыми дядями".

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Голкипер не играет в компьютерные игры, поэтому больше времени проводил в общении с Андреем Пятовым и Марлосом. Также он прочитал книгу "1984", но отметил, что было нелегко.

Кроме того, он рассказал, как боролся с отсутствием интимной близости.

55 дней без секса? Интернет работает, VPN включил... Wi-Fi хороший,

– с юмором ответил Бущан.

Напомним, на Евро-2020 Украина лийшла в 1/4 финала, где проиграла Англии со счетом 0:4.