Колишній захисник національної збірної України Артем Федецький поділився враженнями від суперників "жовто-синіх" у кваліфікаційному раунді Мундіалю в Катарі.

На думку Артема Федецького, побити клас французів можна дисципліною та самовіддачею. Про це він розповів порталу Meta-ratings.

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"Нам завжди "щастить" з жеребом, скажімо так. Група досить непроста. Думаю, не потрібно надавати особливого значення матчу з французами, коли ми програли 1:7. Це був товариський матч. Тоді багато ключових футболісти не грали. У відборі до Мундіалю будуть зовсім інші матчі. Упевнений, буде проведено глибокий аналіз цієї товариської зустрічі.

Нашій збірній буде досить непросто. І вже всі говорять, що Франція – явний фаворит нашої групи. А за путівку в плей-офф збірній України доведеться трохи попітніти. І хоча Франція – фаворит, треба до кінця боротися. У нас збірна зараз теж досить сильна. А у французів, що не гравець, то зірка світового рівня. Побити клас можна тільки дисципліною, самовіддачею і характером", – сказав Федецький.

Також фіналіст Ліги Європи-2015 додав, що з іншими суперниками теж доведеться нелегко.

"Інші суперники теж непрості. Та ж Фінляндія – така собі темна конячка. Боснія теж непоступлива команда. З Казахстаном також просто не буде, оскільки, на мою думку, ця збірна тільки прогресує. Фінляндія ж обіграла в спарингу Францію? Повірте, не просто так. Зараз будь-яка збірна, навіть Сан-Маріно і Ліхтенштейн, вміють більш-менш нормально грати в футбол", – підсумував Федецький.