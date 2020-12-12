Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от соперников "желто-синих" в квалификационном раунде Мундиаля в Катаре.

По мнению Артема Федецкого, побить класс французов можно дисциплиной и самоотдачей. Об этом он рассказал порталу Meta-ratings.

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"Нам всегда "везет" со жребием, скажем так. Группа весьма непростая. Думаю, не нужно придавать особое значение матчу с французами, когда мы проиграли 1:7. Это был товарищеский матч. Тогда многие ключевые футболисты не играли. В отборе к Мундиалю будут совсем другие матчи. Уверен, будет проведен глубокий анализ этой товарищеской встречи.

Нашей сборной будет весьма непросто. И уже все говорят, что Франция – явный фаворит нашей группы. А за путевку в плей-офф сборной Украины придется немного попотеть. И хотя Франция –фаворит, надо до конца бороться. У нас сборная сейчас тоже достаточно сильна. А у французов, что не игрок, то звезда мирового уровня. Побить класс можно только дисциплиной, самоотдачей и характером", – сказал Федецкий.

Также финалист Лиги Европы-2015 добавил, что с другими соперниками тоже придется нелегко.

"Другие соперники тоже непростые. Та же Финляндия – темная лошадка. Босния тоже неуступчивая команда. С Казахстаном также просто не будет, поскольку, по моему мнению, эта сборная только прогрессирует. Финляндия же обыграла в спарринге Францию? Поверьте, не просто так. Сейчас любая сборная, даже Сан-Марино и Лихтенштейн, умеют более-менее нормально играть в футбол", – подытожил Федецкий.