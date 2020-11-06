У четвер, 6 листопада, стало відомо про ще один позитивний тест футболіста збірної України. За повідомленням офіційного сайту грецького АЕКа у півзахисника збірної України Євгена Шахова виявлено COVID-19.

Двоє членів технічного персоналу та четверо футболістів грецького АЕКа заразились коронавірусом. Як повідомляє офіційний сайт афінського клубу, Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Нассім Хнід, Євген Шахов та ще двоє членів техперсоналу отримали позитивні тести. Усіх інфікованих відправлено на самоізоляцію, а командне тренування скасовано.

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Варто зауважити, що у середу в матчі Ліги Європи АЕК переміг луганську "Зорю" (4:1), а Манталос, Сварнас та Шахов брали участь у поєдинку.

Вже 11 листопада національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Польщі. Через кілька днів команда Андрія Шевченка також зіграє з Німеччиною та Швейцарією в рамках Ліги націй УЄФА.