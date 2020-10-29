Молодіжна збірна України готується до заключних матчів відбору на Євро-2021. Українці втратили шанс пробитися на турнір, однак два матчі – це хороша можливість перевірити гравців.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вирішив викликати 24 гравці. Вони зберуться 8 листопада, повідомили в Українській асоціації футболу.

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На збірну України U-21 очікує два матчі:

13 листопада – проти Мальти в містечку Та-Калі,

17 листопада – проти Північної Ірландії в Ковалівці на стадіоні "Колос".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ).

Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Костянтин Вівчаренко (усі – "Динамо", Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1", Дніпро), Назарій Муравський ("Маріуполь"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Богдан Мілованов ("Спортінг", Іспанія).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (усі – "Динамо", Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі – "Дніпро-1", Дніпро), Георгій Судаков ("Шахтар", Донецьк), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва – "Маріуполь"), Даніїл Сємілєт ("Ворскла", Полтава).

Нападники: Ілля Шевцов ("Десна", Чернігів), Данило Сікан ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Рух", Львів).

Відзначимо наявність у списку команди воротаря Дмитра Різника. Хоча очікувалося, що він може отримати виклик і до національної збірної України, яка в листопаді проведе одразу три матчі.

Єдиним легіонером в команді буде захисник Богдан Мілованов, який виступає за іспанський "Спортінг" з міста Хіхон.