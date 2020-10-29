Молодежная сборная Украины готовится к заключительным матчам отбора на Евро-2021. Украинцы потеряли шанс пробиться на турнир, однако два матча – это хорошая возможность проверить игроков.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань решил вызвать 24 игроков. Они соберутся 8 ноября, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Сборную Украины U-21 ожидают два матча:

13 ноября – против Мальты в городке Та-Кали,

17 ноября – против Северной Ирландии в Коваливке на стадионе "Колос".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Шахтер", Донецк), Дмитрий Резник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Киев).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Константин Вивчаренко (все - "Динамо", Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1", Днепр), Назарий Муравский ("Мариуполь"), Владислав Бабогло ("Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Билошевський (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - "Днепр-1", Днепр), Георгий Судаков ("Шахтер", Донецк), Максим Лунев ("Заря" Луганск), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (оба - "Мариуполь"), Даниил Семилет ("Ворскла", Полтава).

Нападающие: Илья Шевцов ("Десна", Чернигов), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Рух", Львов).

Отметим наличие в списке команды вратаря Дмитрия Резника. Хотя ожидалось, что он может получить вызов и в национальную сборную Украины, которая в ноябре проведет сразу три матча.

Единственным легионером в команде будет защитник Богдан Милованов, выступающий за испанский "Спортинг" из города Хихон.