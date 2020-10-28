Головним воротарем збірної України останніми роками був Андрій Пятов. Однак з'явилася інформація, що голкіпер може закінчити кар'єру після Чемпіонату Європи, який перенесли на 2021 рік.

Та Андрій Пятов в коментарі sport.ua спростував цю інформацію.

"Під час карантину я спілкувався з Ігорем Цигаником і говорив, що як для гравця збірної, Євро-2020 для мене, напевно, буде останнім турніром. Але те, що я завершую кар'єру наступного літа, як написали, це – нонсенс. Як мінімум, це некоректно щодо мене", – заявив Андрій Пятов.

До теми: До збірної України викликали 32 футболістів: імена

Однак закінчення виступів за збірну України не означає, що Пятов закінчить професійну кар'єру.

"Скільки я буду грати? Все буде залежати від настрою і від травм. Слава Богу, травми обходять стороною. Так, Covid-19 трохи вибив з колії, у нас багато в команді перехворіли і зараз набирають кондиції. Водночас наші молоді гравці скористалися шансом в Лізі чемпіонів – в матчах з "Реалом" та "Інтером" показали, чого вони варті. Я дуже гордий тим, що в "Шахтарі" підростає така молодь", – заявив Андрій Пятов.

Андрій Пятов: "Шахтар" та збірна України