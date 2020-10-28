Пятов прокоментував закінчення виступів за збірну України після Євро-2020
Головним воротарем збірної України останніми роками був Андрій Пятов. Однак з'явилася інформація, що голкіпер може закінчити кар'єру після Чемпіонату Європи, який перенесли на 2021 рік.
Та Андрій Пятов в коментарі sport.ua спростував цю інформацію.
"Під час карантину я спілкувався з Ігорем Цигаником і говорив, що як для гравця збірної, Євро-2020 для мене, напевно, буде останнім турніром. Але те, що я завершую кар'єру наступного літа, як написали, це – нонсенс. Як мінімум, це некоректно щодо мене", – заявив Андрій Пятов.
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Однак закінчення виступів за збірну України не означає, що Пятов закінчить професійну кар'єру.
"Скільки я буду грати? Все буде залежати від настрою і від травм. Слава Богу, травми обходять стороною. Так, Covid-19 трохи вибив з колії, у нас багато в команді перехворіли і зараз набирають кондиції. Водночас наші молоді гравці скористалися шансом в Лізі чемпіонів – в матчах з "Реалом" та "Інтером" показали, чого вони варті. Я дуже гордий тим, що в "Шахтарі" підростає така молодь", – заявив Андрій Пятов.
Андрій Пятов: "Шахтар" та збірна України
- Андрію Пятову – 36 років.
- З 2007 року він виступає за донецький "Шахтар". Провів за "гірників" понад 400 матчів. З командою десять разів ставав чемпіоном України. Також вигравав кубок УЄФА у 2009 році.
- За збірну України виступає з 2006 року. Був учасником Чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. На Євро-2012 був основним воротарем збірної України. Як і на Євро-2016. Загалом провів 95 матчів за збірну.
- Вважається головним воротарем збірної України. Однак у 2020 році зіграв лише у двох матчах. Ще три матчі збірної він пропустив через позитивний тест на коронавірус.
- В новому сезоні зіграв лише у трьох матах за "Шахтар". Натомість частіше на поле виходив 19-літній Анатолій Трубін – у семи матчах. У тому числі у двох іграх Ліги чемпіонів – проти "Реалу" та "Інтера".
- За даними ЗМІ, в Пятова в кінці 2020 року закінчується контракт із "Шахтарем". Сторони поки не домовилися про нову угоду.