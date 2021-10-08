Уже завтра, 9 октября, Украина сыграет против Финляндии в групповом этапе отбора на чемпионат мира-2022. Пресс-конференция Александра Петракова перед игрой была более чем лаконичной.

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Новые потери в команде? Нет. Ощущение на завтрашний матч? Надо выиграть. Пропущенные голы в предыдущих матчах? Постараемся не повторить этих ошибок. Давление? Нет. Важный ли матч для меня? Экзамен очень серьезный. Соперник? Хорошо знаю, видел много матчей. Я подготовился к поединку, завтра увидите. Моя лаконичность? Обиделся ли я на прессу? Теперь так будет всегда,

– вот и все, что сказал тренер.

Интересно, что на вопрос о Руслане Малиновском ответил не Петраков, а пресс-атташе команды Александр Гливиниський. Похоже, что с главным тренером сборной Украины провели серьезный разговор.

Такое общение с прессой от главного тренера сборной Украины не вызывает никаких эмоций, кроме иронической улыбки.