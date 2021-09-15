Статистичні портали SofaScore та Whoscored назвали оцінки гравців Динамо та Бенфіки за матч. У складі киян найвищий бал отримав голкіпер Денис Бойко.

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33-річний воротар видав чудовий матч та зберіг свої володіння на замку. На його рахунку 4 сейви. Він отримав оцінки 7,7 і 7,6.

SofaScore оцінив гру Віталія Миколенка у 7,5 балів, 7,2 бала отримали Томаш Кендзьора та Микола Шапаренко.

WhoScored 7,4 бала нарахував Шапаренку 7,4 бала, Миколенку – 7,2 бала. Решта футболістів отримали нижчі оцінки.

Sofascore

Whoscored