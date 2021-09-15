Статистические порталы SofaScore и Whoscored назвали оценки игроков Динамо и Бенфики за матч. В составе киевлян высший балл получил голкипер Денис Бойко.

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33-летний вратарь выдал великолепный матч и сохранил свои владения на замке. На его счету 4 сейва. Он получил оценки 7,7 и 7,6.

SofaScore оценил игру Виталия Мыколенко в 7,5 баллов, 7,2 получили Томаш Кендзера и Николай Шапаренко.

WhoScored 7,4 балла насчитал Шапаренко 7,4 балла, Мыколенко – 7,2 балла. Остальные футболисты получили более низкие оценки.

Sofascore

Whoscored