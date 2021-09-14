Як розповів голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан, окрім довгих занять з тактики Луческу змінив у Динамо ще й систему преміальних. Тепер нагороду за перемогу отримують всі футболісти без виключення.

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Чи є у нас преміальні за ігри? Звісно. Отримують всі! У Шахтарі за Луческу було так, що отримували премії навіть ті, хто не потрапляв у заявку. Тому що, на його думку, вони теж дають команді силу, якість, створюють конкуренцію. Ось це Містер також приніс у Динамо,

– розповів Бущан.

Нагадаємо, колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу очолив Динамо у липні 2020 року та одразу привів команду до чемпіонства з великим відривом від Шахтаря.

Сьогодні київське Динамо прийме Бенфіку у рамках 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.