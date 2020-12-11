У заключному турі Ліги Європи австрійський ЛАСК Євгена Чеберка переміг у Болгарії місцевий Лудогорець.

Українець вперше вийшов у матчі Ліги Європи у складі нової команди. Більше того, тренерський штаб довірив Чеберку місце у старті і Євген відіграв усі 90 хвилин.

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Господарі відкрили рахунок на початку другого тайму – у тому епізоді Чеберко, як і його партнери по захисту, зіграв не найкращим чином. Однак австрійці знайшли у собі сили і відповіли трьома влучними ударами.

ЛАСК достроково втратив шанси на вихід із групи, відтак боровся з Лудогорцем за престиж. Перемога у заключному турі дозволила команді українця набрати 10 очок і завершити розіграш на третій сходинці слідом за Тоттенхемом (13 пунктів) та Антверпеном (12). Усі шість матчів програв Лудогорець і фінішував останнім.

До речі, УЄФА включила Євгена до команди ігрового тижня Ліги Європи за підсумками туру, що минув.

Ліга Європи, 6-й тур

Лудогорець – ЛАСК – 1:3

Голи: Ману, 46 – Вайзінгер, 56, Реннер (пен.), 61, Мадсен, 66.

Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240

Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240