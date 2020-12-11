В заключительном туре Лиги Европы австрийский ЛАСК Евгения Чеберко победил в Болгарии местный Лудогорец.

Украинец впервые вышел в матче Лиги Европы в составе новой команды. Более того, тренерский штаб доверил Чеберко место в старте и Евгений сыграл все 90 минут.

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Хозяева открыли счет в начале второго тайма – в том эпизоде Чеберко, как и его партнеры по защите, сыграл не лучшим образом. Однако австрийцы нашли в себе силы и ответили тремя точными ударами.

ЛАСК досрочно потерял шансы на выход из группы, поэтому боролся с Лудогорцем за престиж. Победа в заключительном туре позволила команде украинца набрать 10 очков и завершить розыгрыш на третьей строчке вслед за Тоттенхэмом (13 пунктов) и Антверпеном (12). Все шесть матчей проиграл Лудогорец и финишировал последним.

Ліга Европы, 6-й тур

Лудогорец – ЛАСК – 1:3

Голы: Ману, 46 – Вайзингер, 56, Реннер (пен.), 61, Мадсен, 66.

Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240

Ліга Європи, 6-й тур Хоффенхайм – Гент – 4:1 Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81

https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240 https://zbirna.24tv.ua/gent-yaremchuka-bezusa-platuna-pokinuv-yevrokubki-ukrayintsi_n1483240