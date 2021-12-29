За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, Коноплянка – прекрасний футболіст та професіонал. Але очікування тренера "гірників" Роберто Де Дзербі не збігаються з можливостями футболіста.

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"Женя – серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях та ставиться до своєї роботи на високому рівні.

Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. Тому в нього мало ігрового часу. Контракт до кінця сезону. Що буде далі, думатимемо в це трансферне вікно", – сказав Палкін.

Раніше повідомлялося, що в Шахтарі 32-річний Коноплянка заробляє 2,5 мільйона євро на рік. Брак ігрової практики позначився на його формі, тому при переході в новий клуб йому, ймовірно, доведеться піти на зниження зарплати.