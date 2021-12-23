По завершенні сезону 2021/22 хавбек Шахтаря Євген Коноплянка стане вільним агентом. "Гірники" не збираються пропонувати 32-річному футболісту новий контракт.

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У поточному сезоні Коноплянка зіграв лише 47 хвилин. Італійський наставник команди Роберто Де Дзербі більшу увагу приділяє розвитку Мудрика та Соломона.

У донецькому Шахтарі Євген заробляє 2,5 мільйона євро на рік. Навряд чи якийсь клуб буде готовий платити стільки грошей футболісту, який останніми роками переважно був у лазареті або на лаві запасних.

Коноплянка перейшов у Шахтар у 2019 році. У футболці "гірників" він провів 46 матчів, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.