По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, Коноплянка – отличный футболист и профессионал. Но ожидания тренера "горняков" Роберто Де Дзерби не совпадают с возможностями футболиста.

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"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне.

Но Роберто ожидает от него гораздо больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. Потому у него мало игрового времени. Контракт до конца сезона. Что будет дальше, будем думать в это трансферное окно", – сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что в Шахтере 32-летний Коноплянка зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Нехватка игровой практики отразилась на его форме, поэтому при переходе в новый клуб ему, вероятно, придется пойти на понижение зарплаты.