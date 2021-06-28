1/8 фіналу, Нідерланди – Чехія 0:2

Голи: Голеш, 68, Шик, 80.

Зірка матчу: Томаш Голеш (Чехія).

Перша гучна сенсація на стадії плей-оф. Одна з трьох команд, яка закінчила груповий етап без втрат, вилетіла вже в 1/8 фіналу. Ключовий епізод зустрічі трапився на 55-й хвилині. Маттейс де Лігт програв боротьбу Патріку Шику і рукою зупинив м'яч, тим самим, не дозволивши супернику прорватися віч-на-віч з воротарем. Після цього Нідерланди посипалися і пропустили двічі. Гол+пас оформив гравець Славії Томаш Голеш. Підопічні Ярослава Шилгави у чвертьфіналі зустрінуться з Данією.

Огляд матчу

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1/8 фіналу, Бельгія – Португалія 1:0

Гол: Торган Азар, 42.

Зірка матчу: Торган Азар (Бельгія).

Зустрічайте нового чемпіона! Чинний переможець континентальної першості капітулював у Севільї. Долю зустрічі вирішив красивий дальній удар одного з братів Азарів – Торгана. Кіпер португальців Руй Патрісіу не впорався з м'ячем, який летів за шаленою траєкторією. Битву Бельгії та Португалії важко назвати яскравою. У Кріштіану Роналду гра не клеїлася, Ромелу Лукаку також було непросто боротися із захисниками. Чи не найбільш реальний момент португальців уникнути поразки мав Рафаел Геррейру – його потужний удар прийняла на себе штанга. На цьому все. Бельгія крокує далі і зустрінеться з Італією. Єдина тривожна новина напередодні чвертьфіналу – самопочуття Кевіна де Брюйне. Наприкінці першого тайму лідер бельгійців зазнав ушкодження, а одразу після перерви залишив поле.

Огляд матчу

Розклад на 28 червня (понеділок)

Хорватія – Іспанія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Франція – Швейцарія (канали "Україна", "Футбол 1/2") 22:00