1/8 фіналу, Уельс – Данія 0:4

Голи: Дольберг, 27, 48, Меле, 88, Брейтвейт, 90+4.

Зірка матчу: Каспер Дольберг (Данія).

Команда, яка ще тиждень тому напередодні останнього туру групового етапу не мала жодного очка на Євро-2020, пробилася у чвертьфінал. І не скажеш, що зробила це не справедливо. Уельс начебто створював спротив, однак під кінець зустрічі валлійці зовсім розклеїлися. Після дублю Каспера Дольберга (ексгравця Аякса, який грав на добре знайомому стадіоні в Амстердамі) за справу взявся партнер Руслана Маліновського по Аталанті Йоакім Меле. Спочатку він забив гол, потім заробив на собі червону картку для Харрі Уілсона, а згодом організував і заключний гол. В ¼ фіналу данці зіграють з переможцем пари Нідерланди – Чехія.

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Огляд матчу

1/8 фіналу, Італія – Австрія 0:0 (додатковий час 2:1)

Голи: К'єза, 95, Пессіна, 105 – Калайджич, 114.

Зірка матчу: Леонардо Спінаццола (Італія).

Фантастичний поєдинок відбувся у Лондоні і зберігав інтригу до 120-ї хвилини. В основний час зустрічі було забито один гол, однак після допомоги VAR взяття воріт Марко Арнаутовіча скасували через офсайд. Італійці, фаворити на папері, не виглядали непереможними. Недавній кривдник України провів чудовий матч, однак посипався в першому екстратаймі. Спрацювали заміни Роберто Манчіні – відзначилися обидва джокери. Другий гол записав до активу конкурент Маліновського в Аталанті Маттео Пессіна. Австрія повернула інтригу голом Саші Калайджіча (просто погляньте повтор – краса неймовірна), однак на більше не спромоглася. Далі йде Італія (з рекордною серією у 31 матч поспіль без поразок) і чекає на переможця пари Бельгія – Португалія.

Огляд матчу

Розклад на 27 червня (неділя)

Нідерланди – Чехія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Бельгія – Португалія (канали "Україна", "Футбол 1/2") 22:00