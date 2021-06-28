1/8 финала, Нидерланды – Чехия 0:2

Голы: Голеш, 68, Шик, 80.

Звезда матча: Томаш Голеш (Чехия).

Первая громкая сенсация на стадии плей-офф. Одна из трех команд, закончившая групповой этап без потерь, вылетела уже в 1/8 финала. Ключевой эпизод встречи случился на 55-й минуте. Маттейс де Лигт проиграл борьбу Патрику Шику и рукой остановил мяч, тем самым, не позволив сопернику прорваться один на один с вратарем. После этого Нидерланды посыпались и пропустили дважды. Гол+пас оформил игрок Славии Томаш Голеш. Подопечные Ярослава Шилгавы в четвертьфинале встретятся с Данией.

Обзор матча

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1/8 финала, Бельгия – Португалия 1:0

Гол: Торган Азар, 42.

Звезда матча: Торган Азар (Бельгия).

Встречайте нового чемпиона! Действующий победитель континентального первенства капитулировал в Севилье. Судьбу встречи решил красивый дальний удар одного из братьев Азаров – Торган. Кипер португальцев Руй Патрисиу не справился с мячом, который летел по невероятной траектории. Битву Бельгии и Португалии трудно назвать яркой. У Криштиану Роналду игра не клеилась, Ромелу Лукаку также было непросто бороться с защитниками. Едва ли не самый хороший момент португальцев, чтобы уйти от поражения имел Рафаэл Геррейро – его мощный удар приняла на себя штанга. На этом все. Бельгия шагает дальше и встретится с Италией. Единственная тревожная новость накануне четвертьфинала – самочувствие Кевина де Брюйне. В конце первого тайма лидер бельгийцев получил травму, а сразу после перерыва покинул поле.

Обзор матча

Расписание на 28 июня (понедельник)

Хорватия – Испания (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Франция – Швейцария (каналы "Украина", "Футбол 1/2") 22:00