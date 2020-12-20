Колишній форвард збірної України та донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від результатів жеребкування відбіркового раунду майбутнього чемпіонату світу.

На думку ексфорварда збірної, підопічним Шевченка не варто боятися грандів. Про це він сказав у коментарі порталу Команда1.

Цікаво Пляж та гольф: Шевченко показав, як проводить відпустку з сім'єю

"З огляду на те, яка команда зараз підібралася у збірній України, ми не повинні боятися грандів. Певною мірою вони вже нас побоюються.

Ви ж самі розумієте, з якими труднощами зіткнувся тренерський штаб "жовто-синіх" напередодні матчу з Францією восени поточного року. Тому я б не став навіть згадувати той поєдинок.

Упевнений, ми будемо боротися з чинними чемпіонами світу за вихід з групи. Не в образу Боснії і Герцеговині, Фінляндії та Казахстану, але збірна України за рівнем вище цих суперників", – сказав Воробей.

Нагадаємо, за перемогу у групі D за вихід на Чемпіонат світу-2022 з нами будуть змагатися Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан.