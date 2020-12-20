Бывший форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился впечатлениями от результатов жеребьевки отборочного раунда будущего чемпионата мира.

По мнению ексфорварда сборной, подопечным Шевченко не стоит бояться грандов. Об этом он сказал в комментарии порталу Команда1.

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"Учитывая то, какая команда сейчас подобралась у сборной Украины, мы не должны бояться грандов. Во многом они уже нас побаиваются.

Вы же понимаете, с какими трудностями столкнулся тренерский штаб "желто-синих" накануне матча с Францией осенью текущего года. Поэтому я бы не стал даже вспоминать тот поединок.

Уверен, мы будем бороться с действующими чемпионами мира за выход из группы. Не в обиду Боснии и Герцеговине, Финляндии и Казахстану, но сборная Украины по уровню выше этих соперников", – сказал Воробей.

Напомним, за победу в группе D за выход на Чемпионат мира-2022 будут с нами будут соревноваться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.