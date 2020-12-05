Поединки Чемпионата мира-2022, начиная с квалификационного раунда, будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина".

"Медиа группа Украина" подписала договор с НСТУ, согласно которому получит право транслировать матчи ЧМ-2022, начиная с квалификационного раунда. Об этом сообщил Александр Денисов в программе "Денисов Time".

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Напомним, что в "Медиа группа Украина" входят телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина", и каждый из них будет привлечен к трансляции матчей ЧМ-2022.

Права на показ матчей ЧМ-2022 принадлежат НСТУ по договору с ФИФА. НСТУ и "Медиа группа Украина" подписали соглашение, согласно которому телеканалы "Футбол 1/2/3" и "Украина" получат сублицензию.

Отметим, что жеребьевка группового этапа ЧМ-2022 состоится в швейцарском Цюрихе уже скоро, 7 декабря.