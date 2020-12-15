Збірна Казахстану отримала нового наставника, який готуватиме команду до відбору на Мундіаль в Катарі.

Федерація футболу Казахстану назвала нового тренера національної команди, повідомляє офіційний сайт ФФК.

До речі ЧС-2022: збірна України може провести два матчі у Львові

До відбору на Чемпіонат світу-2022 Казахстан готуватиме Талгат Байсуфінов. Зазначимо, що цей 52-річний фахівець вже має досвід роботи з національною командою. Під його керівництвом Казахстан змагався за путівку на Чемпіонат світу 2018 року.

Нагадаємо, Казахстан потрапив у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 він боротиметься з Францією, Україною, Боснією і Герцеговиною та Фінляндією.

Матч Україна – Казахстан, який відбудеться 31 березня 2021 року, скоріше за все, прийматиме Арена Львів.